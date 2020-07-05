«Интер» уступил «Болонье», Мартинес не реализовал пенальти

«Интер» в матче 30-го тура чемпионата Италии уступил «Болонье» со счетом 1:2.

На гол Ромелу Лукаку гости ответили точными ударами Мусы Джувары и Мусы Барроу. На 62-й минуте Лаутаро Мартинес не смог реализовать пенальти. С 57-й минуты гости играли вдесятером после удаления Роберто Сориано. На 77-й минуте Алессандро Бастони уровнял составы, получив вторую желтую карточку.

После этого матча «Интер» с 64 очками занимает третье место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 11 очков. «Болонья» с 41 очком поднялась на девятую строчку.

Чемпионат Италии. Серия А

30-й тур

«Интер» — «Болонья» — 1:2 (1:0)

Голы: Лукаку, 22 (1:0). Ювара, 74 (1:1). Барроу, 80 (1:2).

Нереализованный пенальти: Мартинес, 62 (вратарь)

«Интер»: Ханданович, Янг (Бираги, 85), де Фрай, Д`Амброзио, Бастони, Эриксен (Санчес, 75), Брозович (Валеро, 88), Гальярдини (Весино, 88), Кандрева, Лукаку, Мартинес (Эспозито, 85).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Денсвил, Томиясу (Бани, 65), Сориано, Схаутен, Домингес (Балдурссон, 88), Сансоне (Паласио, 65), Орсолини (Ювара, 65), Барроу (Сванберг, 85).

Предупреждения: Данилу Ларанжейра, 15. Бастони, 41. Паласио, 78. Ювара, 79. Д`Амброзио, 90+1.

Удаления: Сориано, 57. Бастони, 77.

Судья: Пайретто (Италия).

5 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».