«Интер» упустил победу над «Фиорентиной»

«Фиорентина» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Интером» — 1:1. На восьмой минуте отличился полузащитник гостей Борха Валеро. В компенсированное ко второму тайму время отличился Душан Влахович.

Гости набрали 39 очков и вернулись на первое место в турнирной таблице. «Фиорентина» (17) — 13-я. «Фиалки» прервали серию из четырех поражений.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Фиорентина» — «Интер» — 1:1 (0:1)

Голы: Валеро, 8 (0:1). Влахович, 90+2 (1:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Бадель (Бенасси, 66), Кастровилли (Эйсерик, 83), Пульгар, Боатенг, Кьеза (Влахович, 59).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Бираги, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони (Годин, 88), Валеро (Агуме, 84), Брозович, Весино, Лукаку, Мартинес (Политано, 84).

Предупреждения: Брозович, 27. Бастони, 31. Бадель, 52. Далберт, 69. Валеро, 73. Мартинес, 76. Пульгар, 80.

Судья: Мариани (Италия).

15 декабря. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты