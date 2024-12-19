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«Интер» — «Удинезе»: смотреть матч Кубка Италии

«Интер» и «Удинезе» сыграют в Кубке Италии 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Интер» и «Удинезе» сыграют в 1/8 финала Кубка Италии в четверг, 19 декабря. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч в Милане покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50 мск. Также транслировать игру Кубка Италии будут онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в окне ретрансляции эфира федерального канала).

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Удинезе» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 дек, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Удинезе

«Интер» в прошлом сезоне чемпионата Италии-2023/24 занял первое место и начинает свой путь в кубке со стадии 1/8 финала. «Удинезе» в двух первых раундах победил «Авеллино» (4:0) и «Салернитану» (3:1) соответственно.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Удинезе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
5
 Лацио 16 10 1 5 30-23 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 15 6 7 2 21-18 25
8
 Милан 15 6 5 4 24-16 23
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Дженоа 16 3 7 6 13-24 16
14
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 16 5 0 11 21-39 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
18
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
19
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
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38 тур
20.12 22:45
Верона – Милан
 - : -
21.12 17:00
Торино – Болонья
 - : -
21.12 20:00
Дженоа – Наполи
 - : -
21.12 22:45
Лечче – Лацио
 - : -
22.12 14:30
Рома – Парма
 - : -
22.12 17:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.12 20:00
Аталанта – Эмполи
 - : -
22.12 22:45
Монца – Ювентус
 - : -
23.12 20:30
Фиорентина – Удинезе
 - : -
23.12 22:45
Интер – Комо
 - : -
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Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 11
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 15 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 12 1 3
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