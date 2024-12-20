«Интер» переиграл «Удинезе» в Кубке Италии

«Интер» выиграл у «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

На 30-й минуте Марко Арнаутович открыл счет. Перед перерывом Кристьян Аслани удвоил преимущество миланцев, забив прямым ударом с углового. Во второй половины обошлось без голов.

В четвертьфинале «Интер» сыграет с «Лацио», который в четвертьфинале победил «Наполи» (3:1).