«Интер» переиграл «Удинезе» в Кубке Италии
«Интер» выиграл у «Удинезе» в матче 1/8 финала Кубка Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
На 30-й минуте Марко Арнаутович открыл счет. Перед перерывом Кристьян Аслани удвоил преимущество миланцев, забив прямым ударом с углового. Во второй половины обошлось без голов.
В четвертьфинале «Интер» сыграет с «Лацио», который в четвертьфинале победил «Наполи» (3:1).
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|3
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|37
|
2
|Наполи
|16
|11
|2
|3
|24-11
|35
|
3
|Интер
|15
|10
|4
|1
|40-15
|34
|
4
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
5
|Лацио
|16
|10
|1
|5
|30-23
|31
|
6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26-12
|28
|
7
|Болонья
|15
|6
|7
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|21-18
|25
|
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|Милан
|15
|6
|5
|4
|24-16
|23
|
9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|
10
|Торино
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|
11
|Эмполи
|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|
12
|Рома
|16
|4
|4
|8
|18-23
|16
|
13
|Дженоа
|16
|3
|7
|6
|13-24
|16
|
14
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Верона
|16
|5
|0
|11
|21-39
|15
|
17
|Парма
|16
|3
|6
|7
|23-28
|15
|
18
|Кальяри
|16
|3
|5
|8
|15-26
|14
|
19
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14-21
|10
|
20
|Венеция
|16
|2
|4
|10
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|20.12
|22:45
|
Верона – Милан
|- : -
|21.12
|17:00
|
Торино – Болонья
|- : -
|21.12
|20:00
|
Дженоа – Наполи
|- : -
|21.12
|22:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|22.12
|14:30
|
Рома – Парма
|- : -
|22.12
|17:00
|
Венеция – Кальяри
|- : -
|22.12
|20:00
|
Аталанта – Эмполи
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Ювентус
|- : -
|23.12
|20:30
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|23.12
|22:45
|
Интер – Комо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
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|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
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Маркус Тюрам
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Мойзе Кин
Фиорентина
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Лацио
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Рафаэл Леау
Милан
|4
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|К
|Ж
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Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
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Джексон Чачуа
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|1
|4
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Болонья
|12
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