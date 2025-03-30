«Интер» — «Удинезе»: онлайн-трансляция матча серии A

«Интер» сыграет с «Удинезе» в чемпионате Италии по футболу 30 марта

«Интер» на своем поле примет «Удинезе» в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 30 марта. Игра состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Интер» — «Удинезе» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

Чемпионат Италии. Серия А. 30-й тур.

30 марта 2025, 19:00. Джузеппе Меацца (Милан)

По итогам 29-ти туров серии А команда из Милана набрала 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице. Клуб из Удине с 40 баллами идет на 10-й строчке чемпионата.

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