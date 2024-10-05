Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 20:45

«Интер» — «Торино»: смотреть трансляцию матча серии А

«Интер» встретится с «Торино» в 7-м туре чемпионата Италии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Интер сыграет с «Торино» в итальянской серии А в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане, стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).
Основные события игры «Интер» — «Торино» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Италия. Серия А. 7-й тур
05 окт, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Торино


«Интер» и «Торино» набрали по 11 очков в 6 матчах серии А. В сезоне-2023/24 «Интер» выиграл чемпионат Италии, «Торино» занял девятое место.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Торино
Серия А
Читайте также
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 7 5 1 1 14-5 16
2
 Удинезе 7 4 1 2 10-10 13
3
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
4
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
5
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
6
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
7
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
8
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
9
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Верона 7 3 0 4 12-12 9
11
 Комо 7 2 2 3 10-14 8
12
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
13
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
14
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
15
 Лечче 7 1 2 4 3-12 5
16
 Кальяри 6 1 2 3 4-10 5
17
 Парма 6 1 2 3 10-12 5
18
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
19
 Венеция 7 1 1 5 5-12 4
20
 Монца 6 0 3 3 4-8 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.10 19:30
Наполи – Комо
 3 : 1
4.10 21:45
Верона – Венеция
 2 : 1
5.10 16:00
Удинезе – Лечче
 1 : 0
5.10 19:00
Аталанта – Дженоа
 - : -
5.10 21:45
Интер – Торино
 - : -
6.10 13:30
Ювентус – Кальяри
 - : -
6.10 16:00
Болонья – Парма
 - : -
6.10 16:00
Лацио – Эмполи
 - : -
6.10 19:00
Монца – Рома
 - : -
6.10 21:45
Фиорентина – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 4
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости