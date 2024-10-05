«Интер сыграет с «Торино» в итальянской серии А в субботу, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане, стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Основные события игры «Интер» — «Торино» доступны в матч-центре на нашем сайте.



«Интер» и «Торино» набрали по 11 очков в 6 матчах серии А. В сезоне-2023/24 «Интер» выиграл чемпионат Италии, «Торино» занял девятое место.