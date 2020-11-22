«Интер» обыграл «Торино», уступая 0:2 к середине 2-го тайма

«Интер» победил «Торино» в матче 8-го тура серии A — 4:2. Туринский клуб вел 2:0 к середине второго тайма. Бывший защитник «Рубина» и «Зенита» аргентинец Кристиан Ансальди реализовал пенальти в ворота миланцев. Однако через две минуты «Интер» отыграл один мяч, затем Ромелу Лукаку сделал дубль, а на 90-й минуте команда забила четвертый гол.

В другой встрече «Болонья» одержала волевую победу над «Сампдорией» на выезде — 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

8-й тур

«Интер» — «Торино» — 4:2 (0:1)

Голы: Дзадза, 45+2 (0:1). Ансальди, 62 — с пенальти (0:2). Санчес, 64 (1:2). Лукаку, 67 (2:2). Лукаку, 84 — с пенальти (3:2). Мартинес, 90 (4:2).

«Интер»: Ханданович, Раноккиа (де Фрай, 74), Д`Амброзио (Шкриньяр, 65), Бастони, Янг (Перишич, 74), Видаль, Гальярдини (Мартинес, 65), Барелла, Хакими, Санчес (Наингголан, 86), Лукаку.

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Лянко, Бремер, Синго, Ринкон (Эдера, 85), Мейте, Линетти, Дзадза (Миллико, 90+3), Верди (Бонаццоли, 42).

Предупреждения: Верди, 31. Д`Амброзио, 35. Бастони, 46. Янг, 61. Синго, 70.

Судья: Ла Пенна.

22 ноября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Сампдория» — «Болонья» — 1:2 (1:1)

Голы: Торсби, 7 (1:0). Реджини, 44 — в свои ворота (1:1). Орсолини, 52 (1:2).

«Сампдория»: Аудеро, Реджини (Янкто, 71), Берешиньски, Йосида, Колли, Адриэн Силва (Рамирес, 66), Кандрева, Экдаль, Торсби, Квальярелла, Дамсгор.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 69), Схаутен (Медель, 79), Паласио, Орсолини (Сансоне, 86), Барроу (Виньято, 86).

Предупреждения: Хики, 9. Паласио, 42. Торсби, 69. Рамирес, 71.

Судья: Маринелли.

22 ноября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».