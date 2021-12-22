«Интер» дома минимально обыграл «Торино»

«Интер» в домашнем матче обыграл «Торино» (1:0) в 19-м туре чемпионата Италии.

Победный гол забил Дензел Дюмфрис, отметившись на 30-й минуте. Форвард Эдин Джеко отдал результативную передачу.

После 19 туров серии А «Интер» набрал 46 очков и расположился на 1-м месте. «Торино» с 25 очками занял 11-ю строчку.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Болоньей», а «Торино» встретится с «Аталантой».