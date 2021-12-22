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«Интер» дома минимально обыграл «Торино»

22:23

«Интер» в домашнем матче обыграл «Торино» (1:0) в 19-м туре чемпионата Италии.

Победный гол забил Дензел Дюмфрис, отметившись на 30-й минуте. Форвард Эдин Джеко отдал результативную передачу.

После 19 туров серии А «Интер» набрал 46 очков и расположился на 1-м месте. «Торино» с 25 очками занял 11-ю строчку.

В следующем туре «Интер» сыграет с «Болоньей», а «Торино» встретится с «Аталантой».

Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 20:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Торино
Голы
Дюмфрис, 30 (1:0)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Д`Амброзио, 83 ) де Врей Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 69 ) Видаль (Сенси, 82 ) Брозович Джеко Мартинес (Санчес, 69 ) Перишич (Димарко, 90 )
Торино
Милинкович-Савич Бремер Синго (Ансальди, 76) Джиджи Эйна Буонджорно (Родригес, 65) Побега (Мандрагора, 65) Лукич Пьяца Брекало (Прат, 76) Санабрия (Варминг, 59)
Предупреждения
Хакан Чалханоглу 65  - 
Судьи
Гвида

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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