«Интер» дома минимально обыграл «Торино»
22:23
«Интер» в домашнем матче обыграл «Торино» (1:0) в 19-м туре чемпионата Италии.
Победный гол забил Дензел Дюмфрис, отметившись на 30-й минуте. Форвард Эдин Джеко отдал результативную передачу.
После 19 туров серии А «Интер» набрал 46 очков и расположился на 1-м месте. «Торино» с 25 очками занял 11-ю строчку.
В следующем туре «Интер» сыграет с «Болоньей», а «Торино» встретится с «Аталантой».
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю