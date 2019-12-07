«Интер» сыграл вничью с «Ромой»
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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 0:0.
Миланский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков. В активе «Ромы» 29 очков, команда занимает 4-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
15-й тур
«Интер» — «Рома» — 0:0
«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги (Д`Амброзио, 88), Шкриньяр, Валеро (Асамоа, 72), Брозович, Весино, Кандрева (Лазаро, 45+2), Лукаку, Мартинес.
«Рома»: Миранте, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Смоллинг, Манчини, Мхитарян (Флоренци, 89), Верету, Пеллегрини, Диавара, Дзаньоло, Перотти (Джеко, 68).
Предупреждения: Годин, 61. Лазаро, 62. Манчини, 77. Брозович, 81.
Судья: Кальварезе (Италия).
6 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
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