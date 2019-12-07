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«Интер» сыграл вничью с «Ромой»

00:47
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«Интер» сыграл вничью с «Ромой» в матче 15-го тура чемпионата Италии — 0:0.

Миланский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 38 очков. В активе «Ромы» 29 очков, команда занимает 4-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

15-й тур

«Интер» — «Рома» — 0:0

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги (Д`Амброзио, 88), Шкриньяр, Валеро (Асамоа, 72), Брозович, Весино, Кандрева (Лазаро, 45+2), Лукаку, Мартинес.

«Рома»: Миранте, Коларов, Сантон (Спинаццола, 16), Смоллинг, Манчини, Мхитарян (Флоренци, 89), Верету, Пеллегрини, Диавара, Дзаньоло, Перотти (Джеко, 68).

Предупреждения: Годин, 61. Лазаро, 62. Манчини, 77. Брозович, 81.

Судья: Кальварезе (Италия).

6 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

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