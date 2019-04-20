"Интер" сыграл вничью с "Ромой" (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Италии. В составе хозяев отличился полузащитник Иван Перишич, а за гостей – нападающий Стефан Эль-Шаарави.

"Интер" занимает 4-е место с 61 очком в турнирной таблице серии А. "Рома" с 55 баллами располагается на пятой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

33-й тур

"Интер" - "Рома" - 1:1 (0:1)

Голы: Эль-Шаарави, 14 (0:1). Перишич, 61 (1:1).

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Валеро, Наингголан (Икарди, 54), Весино, Перишич, Политано (Бальде, 84), Мартинес (Жоау Мариу, 79).

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Клайверт, 81), Джеко, Эль-Шаарави, Дженгиз Юндер (Дзаньоло, 46).

Предупреждения: Весино, 62. Кристанте, 76. Дзаньоло, 84.

Судья: Гвида (Италия).

20 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Все о чемпионате Италии – здесь