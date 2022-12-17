«Интер» сыграл вничью с «Бетисом» в товарищеском матче

«Интер» сыграл вничью с «Бетисом» в товарищеском матче со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в концовке второго тайма: на 84-й минуте встречи отличился игрок «Бетиса» Хуанми, но уже на 85-й минуте счет сравнял защитник миланцев Маттео Дармиан.

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе и получил желтую карточку.