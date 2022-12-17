«Интер» сыграл вничью с «Бетисом» в товарищеском матче
«Интер» сыграл вничью с «Бетисом» в товарищеском матче со счетом 1:1.
Оба мяча были забиты в концовке второго тайма: на 84-й минуте встречи отличился игрок «Бетиса» Хуанми, но уже на 85-й минуте счет сравнял защитник миланцев Маттео Дармиан.
Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе и получил желтую карточку.
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|
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|
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|9
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|
15
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|15
|4
|4
|7
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|
16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
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|15
|
17
|Специя
|15
|3
|4
|8
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|13
|
18
|Кремонезе
|15
|0
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|
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|4.01
|14:30
|
Салернитана – Милан
|- : -
|4.01
|14:30
|
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|- : -
|4.01
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|4.01
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Торино – Верона
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|4.01
|18:30
|
Рома – Болонья
|- : -
|4.01
|18:30
|
Лечче – Лацио
|- : -
|4.01
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Кремонезе – Ювентус
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|4.01
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Интер – Наполи
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|4.01
|22:45
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Удинезе – Эмполи
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