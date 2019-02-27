"Интер" сыграет в специальной форме в дерби с "Миланом"

"Интер" презентовал новую форму, посвященную 20-летию партнерства с техническим спонсором. В дизайне использованы традиционные цвета и варианты сразу нескольких расцветок прошлых лет.

"Интер" сыграет в новой экипировке в дерби Милана против "Милана" 17 марта.