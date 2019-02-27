"Интер" сыграет в специальной форме в дерби с "Миланом"

"Интер" презентовал новую форму, посвященную 20-летию партнерства с техническим спонсором. В дизайне использованы традиционные цвета и варианты сразу нескольких расцветок прошлых лет.
"Интер" сыграет в новой экипировке в дерби Милана против "Милана" 17 марта.
👕 | Inter e @NikeFootball presentano la maglia celebrativa dei 20 anni di partnership ⚫🔵– Inter (@Inter) 26 февраля 2019 г.
Sarà indossata in campo in occasione del #DerbyMilano del 17 marzo 🏟
👉 https://t.co/2HLotMcp7P #FCIM pic.twitter.com/RWBXo4lZcj
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