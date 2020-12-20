«Интер» одержал победу в матче со «Специей»

«Интер» победил «Специю» (2:1) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

В составе миланского клуба забивали Ашраф Хакими и Ромелу Лукаку (с пенальти). У гостей отличился Роберто Пикколи.

«Интер» набрал 30 очков и занимает второе место в серии А. У лидирующего «Милана» на очко больше. «Специя» на 17-м месте — 11 очков.

В параллельном матче «Беневенто» победил «Дженоа» (2:0). Голы забивали Роберто Инсинье и Марко Сау.

Чемпионат Италии. Серия А

13-й тур

«Интер» — «Специя» — 2:1 (0:0)

Голы: Хакими, 51 (1:0). Лукаку, 71 — с пенальти (2:0). Пикколи, 90+4 (2:1).

«Интер»: Ханданович, де Фрай, Шкриньяр, А.Бастони, Янг (Дармиан, 80), Брозович (Видаль, 66), Гальярдини (Сенси, 46), Барелла, Хакими (Д`Амброзио, 80), Лукаку (Перишич, 80), Мартинес.

«Специя»: Проведель, Терци, Исмайли, Виньяли, С.Бастони, Акампора (Мастину, 90+1), Риччи, Дейола (Агудело, 72), Мора (Маджоре, 72), Гьяси (Фариас, 80), Нзола (Пикколи, 80).

Предупреждения: Брозович, 18. Нзола, 41. Терци, 43.

Судья: Фаббри.

20 декабря. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Беневенто» — «Дженоа» — 2:0 (0:0)

Голы: Инсинье, 57 (1:0). Сау, 89 — с пенальти (2:0).

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Фулон, 80), Глик, Барба, Летиция, Хетемай, Ионицэ, Капрари (Сау, 79), Инсинье (Тельо, 74), Импрота, Лападула (Ди Серио, 79).

«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Бани, Гольданига (Дзаппакоста, 75), Гильоне, Чиборра (Кришито, 59), Стураро (Радованович, 59), Лерагер, Дестро (Скамакка, 72), Пьяца, Шомуродов (Пандев, 59).

Предупреждения: Бани, 13. Капрари, 43. Гольданига, 67. Мазиелло, 88.

Судья: Джуа.

20 декабря. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».