«Интер» сообщил, что у Сенси растяжение мышцы бедра

«Интер» на своем официальном сайте опубликовал информацию о состоянии здоровья полузащитника Стефано Сенси.

Сообщается, что у него растяжение приводящей мышцы правого бедра. Он травмировался в матче с «Ювентусом» (1:2) и не сможет сыграть за сборную Италии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020.

Указано, что состояние игрока будет изучаться в ближайшее время. Срок восстановления не назван.

24-летний Стефано Сенси в текущем сезоне провел девять матчей за «Интер» и забил три мяча при четырех результативных передачах.

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