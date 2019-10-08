«Интер» сообщил, что у Сенси растяжение мышцы бедра
14:50
«Интер» на своем официальном сайте опубликовал информацию о состоянии здоровья полузащитника Стефано Сенси.
Сообщается, что у него растяжение приводящей мышцы правого бедра. Он травмировался в матче с «Ювентусом» (1:2) и не сможет сыграть за сборную Италии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020.
Указано, что состояние игрока будет изучаться в ближайшее время. Срок восстановления не назван.
24-летний Стефано Сенси в текущем сезоне провел девять матчей за «Интер» и забил три мяча при четырех результативных передачах.
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