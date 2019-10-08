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«Интер» сообщил, что у Сенси растяжение мышцы бедра

14:50
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«Интер» на своем официальном сайте опубликовал информацию о состоянии здоровья полузащитника Стефано Сенси.

Сообщается, что у него растяжение приводящей мышцы правого бедра. Он травмировался в матче с «Ювентусом» (1:2) и не сможет сыграть за сборную Италии в ближайших матчах отборочного турнира Евро-2020.

Указано, что состояние игрока будет изучаться в ближайшее время. Срок восстановления не назван.

24-летний Стефано Сенси в текущем сезоне провел девять матчей за «Интер» и забил три мяча при четырех результативных передачах.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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