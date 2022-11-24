«Интер» согласовал предварительную сумму нового контракта Шкриньяра. Стороны не могут договориться по бонусам

«Интер» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Миланом Шкриньяром, сообщает FC Inter News.

Стороны согласились, что базовая зарплата футболиста по новому соглашению составит 6 миллионов евро в год. Однако клуб и игрок пока не могут прийти к соглашению по сумме возможных бонусных выплат, которые, по предложению агента игрока, могут составить до 3 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предлагает 27-летнему словаку зарплату в 10 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Контракт Шкриньяра с «нерадзурри» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.