«Интер» согласовал контракт с Кумбуллой

Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла может стать игроком «Интера» в летнее межсезонье, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Миланский клуб договорился с 20-летним албанцем о пятилетнем контракте. Теперь «нерадзурри» необходимо согласовать сумму трансфера с руководством «Вероны».

Ранее сообщалось, что Верона хочет выручить за своего игрока около 28 миллионов евро.

В этом сезоне Кумбулла провел 26 матчей за «желто-синих», отличившись одним голом.