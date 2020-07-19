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«Интер» согласовал контракт с Кумбуллой

16:24
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Защитник «Вероны» Мараш Кумбулла может стать игроком «Интера» в летнее межсезонье, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Миланский клуб договорился с 20-летним албанцем о пятилетнем контракте. Теперь «нерадзурри» необходимо согласовать сумму трансфера с руководством «Вероны».

Ранее сообщалось, что Верона хочет выручить за своего игрока около 28 миллионов евро.

В этом сезоне Кумбулла провел 26 матчей за «желто-синих», отличившись одним голом.

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