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«Интер» собирается выкупить Мозеса у «Челси»

19:10
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«Интер» хочет сохранить полузащитника Виктора Мозеса, который выступает за миланцев на условиях аренды. По условиям соглашения, «нерадзурри» могут выкупить 29-летнего нигерийца у «Челси» за 10 миллионов евро, сообщает Corrierre dello Sport.

Руководство «Интера» готово начать переговоры с Мозесом о подписании трехлетнего контракта сроком до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Мозес провел 7 матчей за «Интер» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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