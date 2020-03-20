«Интер» собирается подписать Жиру летом

«Интер» определил нападающего «Челси» Оливье Жиру в качестве одной из главных целей на ближайшее лето, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Летом соглашение 33-летнего французского нападающего с лондонским клубом подойдет к концу. А главный тренер миланцев Антонио Конте давно хочет заполучить Жиру в свою команду. Стороны вели переговоры еще зимой, но тогда сделка сорвалась.

В текущем сезоне Оливье Жиру провел 13 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.