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«Интер» в ранге чемпиона разгромил «Сампдорию»

20:56
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«Интер» победил «Сампдорию» (5:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии. Ранее команда уже обеспечила себе чемпионский титул.

В составе победителей отличились Роберто Гальярдини, Алексис Санчес, который сделал дубль, Андреа Пинамонти и Лаутаро Мартинес (с пенальти). У гостей забил Кейта Бальде.

«Интер» на первом месте с 85 очками. У «Сампдории» 45 очков и девятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

35-й тур

«Интер» — «Сампдория» — 5:1 (3:1)

Голы: Гальярдини, 4 (1:0). Санчес, 26 (2:0). Бальде, 35 (2:1). Санчес, 36 (3:1). Пинамонти, 61 (4:1). Мартинес, 70 — с пенальти (5:1).

«Интер»: Ханданович (Раду, 46), Раноккиа, Д`Амброзио, Бастони, Янг, Эриксен (Брозович, 56), Весино, Гальярдини (Барелла, 61), Хакими, Санчес (Пинамонти, 55), Мартинес (Сенси, 73).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли (Йосида, 46), Колли, Ауджелло, Адриэн Силва, Кандрева, Рамирес (Экдаль, 46), Янкто (Верре, 46), Торсби (Дамсгор, 46), Бальде (Квальярелла, 73).

Предупреждения: Тонелли, 31. Берешиньски, 68.

Судья: Айрольди.

8 мая. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Интер — Сампдория

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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