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«Интер» разгромил «Сампдорию» и занял второе место в серии А

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«Интер» разгромил «Сампдорию» и занял второе место в серии А.
Фото Reuters

«Интер» дома разгромил «Сампдорию» в матче 38-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Все голы хозяева забили в начале второго тайма. Отличились Иван Перишич и Хоакин Корреа (дубль).

«Нерадзурри» набрали 84 очка. «Сампдория» с 36 очками закончила чемпионат на 15-м месте.

Таким образом, «Интер» завоевал серебряные медали серии А сезона-2021/22. Чемпионом с 86 очками стал «Милан».

Италия. Серия А. 38-й тур
22 мая, 19:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
3:0
Сампдория
Голы
Перишич, 49 (1:0), Корреа, 55 (2:0), Корреа, 57 (3:0)
Интер
Ханданович Дюмфрис де Врей (Раноккиа, 73) Шкриньяр Бастони (Димарко, 60) Хакан Чалханоглу Барелла (Гозенс, 59) Брозович Мартинес Перишич (Видаль, 59) Корреа (Кайседо, 73)
Сампдория
Аудеро Ауджелло Йосида (Маньяни, 78) Берешиньски Феррари Торсби (Тримболи, 63) Сабири Виейра (Аскильдсен, 78) Кандрева (Дамсгор, 62) Ринкон (Йепес, 84) Капуто
Предупреждения
Барелла 29’  -  Йосида 5’, Феррари 66’
Судьи
Белло (Италия)

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сампдория
0
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«Милан» разгромил «Сассуоло» и впервые с 2011 года стал чемпионом Италии

«Милан» догнал «Интер» по количеству побед в чемпионате Италии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 38 26 8 4 69-31 86
2
 Интер 38 25 9 4 84-32 84
3
 Наполи 38 24 7 7 74-31 79
4
 Ювентус 38 20 10 8 57-37 70
5
 Лацио 38 18 10 10 77-58 64
6
 Рома 38 18 9 11 59-43 63
7
 Фиорентина 38 19 5 14 59-51 62
8
 Аталанта 38 16 11 11 65-48 59
9
 Верона 38 14 11 13 65-59 53
10
 Торино 38 13 11 14 46-41 50
11
 Сассуоло 38 13 11 14 64-66 50
12
 Болонья 38 12 10 16 44-55 46
13
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
14
 Эмполи 38 10 11 17 50-70 41
15
 Сампдория 38 10 6 22 46-63 36
16
 Специя 38 10 6 22 41-71 36
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 38 4 16 18 27-60 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 21:45
Торино – Рома
 0 : 3
21.05 18:15
Дженоа – Болонья
 0 : 1
21.05 21:45
Аталанта – Эмполи
 0 : 1
21.05 21:45
Лацио – Верона
 3 : 3
21.05 21:45
Фиорентина – Ювентус
 2 : 0
22.05 13:30
Специя – Наполи
 0 : 3
22.05 19:00
Интер – Сампдория
 3 : 0
22.05 19:00
Сассуоло – Милан
 0 : 3
22.05 22:00
Венеция – Кальяри
 - : -
22.05 22:00
Салернитана – Удинезе
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 24
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 10
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 10
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 28 1 10
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