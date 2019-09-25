«Интер» с минимальным счетом победил «Лацио»

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Интер» принимал «Лацио». Миланцы победили со счетом 1:0.

«Интер» набрал 15 очков и вернулся на первое место в таблице. Миланский клуб остается единственной командой, которая пока не теряла очки в чемпионате.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

«Интер» — «Лацио» — 1:0 (1:0)

Гол: Д`Амброзио, 23.

«Интер»: Ханданович, Годин, де Фрай, Бираги, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино (Сенси, 57), Барелла, Р.Лукаку (Санчес, 83), Политано (Мартинес, 77).

«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Баштуш, Луис Фелипе, Пароло, Луис Альберто (Лукас, 66), Милинкович-Савич (Бериша, 73), Лаццари, Кайседо (Иммобиле, 53), Корреа, Хони.

Предупреждения: Луис Альберто, 31. Д`Амброзио, 45+2. Баштуш, 73. Пароло, 81. Мартинес, 90.

Судья: Мареска (Италия).

25 сентября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

«Наполи» — «Кальяри» — 0:1 (0:0)

Гол: Кастро, 87.

«Наполи»: Мерет, Манолас, Мариу Руй, Максимович (Кулибали, 46), Ди Лоренцо, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Мертенс, Инсинье (Милик, 74), Лосано (Льоренте, 66).

«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Каччаторе, Ликояннис, Пизакане, Ионицэ, Жоау Педру (Чеппителли, 90), Рог (Кастро, 72), Нандес, Олива, Симеоне (Черри, 74).

Предупреждения: Рог, 30. Аллан, 37.

Удаление: Кулибали, 88.

Судья: Ди Белло (Италия).

25 сентября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».

«Дженоа» — «Болонья» — 0:0

Нереализованный пенальти: Сансоне, 78 (вратарь)

«Дженоа»: Раду, Сапата, Кришито, Баррека (Паяч, 83), Гильоне, Ромеро, Шене (Фавилли, 81), Радованович, Лерагер, Пинамонти (Сапонара, 68), Куаме.

«Болонья»: Скорупски, Денсвил, Бани, Томиясу, Медель, Поли (А.Сков Ольсен, 87), Сориано (Б.Джемаили, 90), Паласио (Сантандер, 72), Крейчи, Сансоне, Орсолини.

Предупреждения: Томиясу, 2. Лерагер, 28. Сапата, 42. Денсвил, 46. Гильоне, 68. Ромеро, 73. Поли, 79. Радованович, 79. А.Сков Ольсен, 90+2.

Судья: Масса (Италия).

25 сентября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

«Парма» — «Сассуоло» — 1:0 (0:0)

Гол: Бурабия, 90+5 — в свои ворота.

Нереализованный пенальти: Инглезе, 74 (вратарь)

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Барилла, Скоццарелла (Бругман, 67), Эрнани, Кулушевски (Спрокати, 88), Жервинью, Инглезе (Корнелиус, 78).

«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Толян, Феррари, Мерт Мюлдюр, Обианг, Маньянелли (Бурабия, 85), Локателли (Траоре, 46), Капуто, Берарди, Бога (Дефрель, 67).

Предупреждения: Жервинью, 20. Обианг, 72. Гальоло, 89. Якопони, 90+3.

Судья: Маринелли (Италия).

25 сентября. Парма. Стадион «Эннио Тардини».

«СПАЛ» — «Лечче» — 1:3 (1:1)

Голы: Манкосу, 11 — с пенальти (0:1). Ди Франческо, 17 (1:1). Кальдерони, 47 (1:2). Манкосу, 73 — с пенальти (1:3).

«СПАЛ»: Бериша, Фелипе (Игор, 55), Ционек, Викари, Реца (Валоти, 77), Куртич, Миссироли, Мурджа, Флоккари, Петанья, Ди Франческо (Стрефецца, 58).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи, Лучони, Манкосу, Табанелли, Маер (Имбула, 74), Петриччоне, Бабакар (Шахов, 68), Фалько (Ла Мантия, 84).

Предупреждения: Бабакар, 6. Кальдерони, 34. Игор, 70.

Судья: Рокки (Италия).

25 сентября. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».

«Фиорентина» — «Сампдория» — 2:1 (1:0)

Голы: Пеццела, 31 (1:0). Кьеза, 57 (2:0). Бонаццоли, 79 (2:1).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола, Миленкович, Рибери (Соттиль, 73), Бадель, Кастровилли (Бенасси, 81), Пульгар, Кьеза (Влахович, 90+3).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурру, Мурильо, Депаоли, Колли, Экдаль, Рамирес (Бонаццоли, 46), Виейра, Габбьядини (Ригони, 46), Капрари (Шабо, 65).

Предупреждения: Берешиньски, 21. Виейра, 39. Мурильо, 43. Далберт, 47. Депаоли, 75. Лирола, 88. Соттиль, 90+2. Пульгар, 90+4.

Удаление: Мурильо, 54.

Судья: Довери (Италия).

25 сентября. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».

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