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«Интер» проиграл «Роме» и потерял лидерство в серии А

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Защитники Дензел Дюмфрис («Интер») и Анхелиньо («Рома»).
Фото Reuters

«Интер» дома проиграл «Роме» в матче 34-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол забил нападающий гостей Матиас Соуле с передачи форварда Элдора Шомуродова.

Из-за поражения «Интер» опустился с первого на второе место в турнирной таблице серии А. У «нерадзурри» 71 очко в 34 матчах. Столько же набрал «Наполи», который опережает миланскую команду по дополнительным показателям.

В воскресенье, 27 апреля неаполитанцы дома примут «Торино» в игре 34-го тура чемпионата Италии (начало — в 21.45 мск).

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:1
Рома

В параллельном матче «Фиорентина» на своем поле победила «Эмполи» — 2:1.

У хозяев забили Ясин Адли и Роландо Мандрагора, единственный гол гостей на счету Джакопо Фаццини.

«Фиорентина» занимает восьмое место в турнирной таблице серии А с 59 очками. «Эмполи» идет на 19-й строчке с 25 очками.

Италия. Серия А. 34-й тур.
27 апреля, 16:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
2:1
Эмполи

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 34 21 8 5 72-33 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Рома 34 17 9 8 49-32 60
6
 Фиорентина 34 17 8 9 53-34 59
7
 Ювентус 33 15 14 4 49-31 59
8
 Лацио 33 17 8 8 55-43 59
9
 Милан 34 15 9 10 53-38 54
10
 Торино 33 10 13 10 38-37 43
11
 Комо 34 11 9 14 44-48 42
12
 Удинезе 33 11 7 15 36-48 40
13
 Дженоа 34 9 12 13 29-41 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Парма 33 6 13 14 38-51 31
16
 Кальяри 33 7 9 17 33-49 30
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 34 4 13 17 27-48 25
19
 Эмполи 34 4 13 17 27-54 25
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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27.04 13:30
Комо – Дженоа
 1 : 0
27.04 13:30
Венеция – Милан
 0 : 2
27.04 16:00
Фиорентина – Эмполи
 2 : 1
27.04 16:00
Интер – Рома
 0 : 1
27.04 19:00
Ювентус – Монца
 - : -
27.04 21:45
Аталанта – Лечче
 - : -
27.04 21:45
Наполи – Торино
 - : -
28.04 19:30
Удинезе – Болонья
 - : -
28.04 21:45
Лацио – Парма
 - : -
28.04 21:45
Верона – Кальяри
 - : -
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Маркус Тюрам

Интер

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Наполи

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Лацио

 8
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Аталанта

 8
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Лечче

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