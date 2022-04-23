«Интер» переиграл «Рому» и вышел на первое место в серии А

«Интер» дома переиграл «Рому» в 34-м туре чемпионата Италии. Матч закончился со счетом 3:1.

У хозяев забивали Дензел Дюмфрис, Марсело Брозович и Лаутаро Мартинес. У гостей на 85-й минуте голом ответил Генрих Мхитарян.

В турнирной таблице серии А «Интер» набрал 72 очка и вышел на первое место в турнирной таблице. «Рома» осталась на пятом месте, имея 58 очков после 34 матчей.