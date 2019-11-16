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«Интер» разъяснил ситуацию с пулей для Конте. Анонимка пришла на клубную почту

14:59

«Интер» выпустил заявление по поводу ситуации с анонимкой для главного тренера Антонио Конте. Накануне в СМИ появилась информация, что Конте получил анонимное письмо со вложенной пулей. Однако жена тренера опровергла данную информацию, назвав ее чистой ложью и обвинив прессу.

Пресс-служба «Интера» пояснила, что письмо пришло не домой Конте, а в клубный офис, а специалист его даже не получил лично. «Интер» сразу же обратился по поводу данной ситуации в полицию.

Ранее сообщалось, что у дома Конте и тренировочной базы «Интера» установят дополнительную охрану.

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