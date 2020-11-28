«Интер» разгромил на выезде «Сассуоло»
«Интер» в матче 9-го тура серии А на выезде победил «Сассуоло» (3:0). Точными ударами отличились Санчес и Гальярдини, еще один мяч Кирикеш забил в свои ворота.
После этой победы миланцы вышли на второе место с 19 очками, «Сассуоло» опустился на третье место (18 баллов).
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
«Сассуоло» — «Интер» — 0:3 (0:2)
Голы: Санчес, 4 (0:1). Кирикеш, 14 — в свои ворота (0:2). Гальярдини, 60 (0:3).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Марлон, 42), Толян (Мерт Мюлдюр, 59), Рожериу, Феррари, Джуричич (Обианг, 59), Лопес (Траоре, 76), Локателли, Берарди, Бога, Распадори (Скьяппакассе, 76).
«Интер»: Ханданович, Дармиан (Хакими, 90+2), де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Видаль, Гальярдини, Барелла (Эриксен, 85), Санчес (Янг, 80), Перишич (Сенси, 85), Мартинес (Лукаку, 80).
Предупреждения: Локателли, 49. Рожериу, 57. Лопес, 66. Перишич, 80.
Судья: Иррати.
28 ноября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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