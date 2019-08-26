«Интер» разгромил «Лечче» в первом матче под руководством Конте. Лукаку забил гол

«Интер» на своем поле одержал победу над «Лечче» (4:0) в матче 1-го тура чемпионата Италии. В составе миланской команды отличились защитник Марсело Брозович, хавбек Стефано Сенси, форвард Ромелу Лукаку и нападающий Антонио Кандрева.

Это первая победа «Интера» в официальных матчах под руководством нового главного тренера Антонио Конте?. Миланская команда с 3 баллами лидирует в турнирной таблице серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Интер» — «Лечче» — 4:0 (2:0)

Голы: Брозович, 21 (1:0). Сенси, 24 (2:0). Лукаку, 60 (3:0). Кандрева, 84 (4:0).

«Интер»: Ханданович, Асамоа, Раноккиа, Д`Амброзио, Шкриньяр, Брозович, Весино (Барелла, 66), Сенси (Гальярдини, 73), Кандрева, Лукаку, Мартинес (Политано, 78).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Кальдерони, Рисполи (Бензар, 72), Лучони, Тахцидис, Маер, Петриччоне (Манкосу, 61), Фалько, Лападула, Ла Мантия (Фариас, 62).

Предупреждения: Петриччоне, 38. Мартинес, 40. Лападула, 52.

Удаление: Фариас, 76.

Судья: Ла Пенна (Италия).

26 августа. Милан. Стадион «Giuseppe Meazza».

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