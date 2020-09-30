«Интер» разгромил «Беневенто», «Специя» в меньшинстве обыграла «Удинезе»

Завершились два перенесенных матча первого тура чемпионата Италии.

«Интер» на выезде обыграл «Беневенто» (5:2). В составе победителей дубль сделал Ромелу Лукаку.

«Специя» в гостях победила «Удинезе» (2:0). Дубль оформил болгарский форвард Андрей Галабинов.

Гости с 65-й минуты играли в меньшинстве после удаления Клаудио Терци. «Специя» одержала первую в своей истории победу в серии А.

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

«Беневенто» — «Интер» — 2:5 (1:4)

Голы: Лукаку, 1 (0:1). Гальярдини, 25 (0:2). Лукаку, 28 (0:3). Капрари, 34 (1:3). Хакими, 42 (1:4). Мартинес, 71 (1:5). Капрари, 76 (2:5).

«Беневенто»: Монтипо, Маджо (Туя, 46), Глик, Кальдирола, Барба (Летиция, 37), Ионицэ, Дабо (Хетемай, 70), Скьяттарелла, Капрари, Инсинье (Фулон, 46), Мончини (Лападула, 63).

«Интер»: Ханданович, Коларов, де Фрай, Шкриньяр, Янг (Брозович, 65), Видаль (Барелла, 52), Гальярдини (Эриксен, 81), Сенси (Перишич, 65), Хакими, Санчес, Лукаку (Мартинес, 65).

Предупреждение: Скьяттарелла, 73.

Судья: Фурно.

30 сентября. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».

«Удинезе» — «Специя» — 0:2 (0:1)