«Интер» рассматривает полузащитника «Аталанты» Гозенса в качестве замены Перишичу
«Интер» интересуется полузащитником «Аталанты» Робином Гозенсом, сообщает Tuttosport.
По информации источника, «нерадзурри» рассматривают 27-летнего немца в качестве потенциальной замены Ивану Перишичу, чей контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 Гозенс провел 8 матчей за «Аталанту», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
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Дополнительная информация:
https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/inter/2021/11/13-87057691/inter_i_nomi_per_il_dopo_perisic
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