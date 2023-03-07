«Интер» рассматривает кандидатуру Симеоне на пост главного тренера

«Интер» рассматривает главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне на аналогичный пост в клубе, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, нынешний специалист миланцев Симоне Индзаги может покинуть команду, если она финиширует за пределами топ-4 серии А и не получит билет в Лигу чемпионов.

Также в СМИ были слухи, что «Атлетико» рассматривает возможную смену главного тренера.

«Интер» занимает второе место в турнирной таблице серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на 15 очков.