«Интер» рассматривает Бельерина, Дзаппакосту и Лаццари в качестве замены Хакими

«Интер» рассматривает троих игроков в качестве замены полузащитнику Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в ближайшее время Хакими подпишет контракт с «ПСЖ». Миланский клуб уже начал искать замену 22-летнему марокканцу, выделив Эктора Бельерина («Арсенал»), Давиде Дзаппакосту («Дженоа») и Мануэля Лаццари («Лацио»).

Также «Интеру» интересен защитник «ПСВ» Дензел Дюмфрис, однако стоимость игрока слишком высока для миланцев.