«Интер» рассматривает Бельерина, Дзаппакосту и Лаццари в качестве замены Хакими
13:10
«Интер» рассматривает троих игроков в качестве замены полузащитнику Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, в ближайшее время Хакими подпишет контракт с «ПСЖ». Миланский клуб уже начал искать замену 22-летнему марокканцу, выделив Эктора Бельерина («Арсенал»), Давиде Дзаппакосту («Дженоа») и Мануэля Лаццари («Лацио»).
Также «Интеру» интересен защитник «ПСВ» Дензел Дюмфрис, однако стоимость игрока слишком высока для миланцев.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю