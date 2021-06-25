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«Интер» рассматривает Бельерина, Дзаппакосту и Лаццари в качестве замены Хакими

13:10
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«Интер» рассматривает троих игроков в качестве замены полузащитнику Ашрафа Хакими, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в ближайшее время Хакими подпишет контракт с «ПСЖ». Миланский клуб уже начал искать замену 22-летнему марокканцу, выделив Эктора Бельерина («Арсенал»), Давиде Дзаппакосту («Дженоа») и Мануэля Лаццари («Лацио»).

Также «Интеру» интересен защитник «ПСВ» Дензел Дюмфрис, однако стоимость игрока слишком высока для миланцев.

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