«Интер» рассматривает Антони Марсьяля и Тимо Вернера в качестве замены Лаутаро Мартинесу

«Интер» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем и форвардом «Лейпцига» Тимо Вернером, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «нерадзурри» рассматривают обоих футболистов в качестве потенциальной замены Лаутаро Мартинесу, которого может приобрести «Барселона».

На счету 24-летнего Марсьяля 16 голов и 5 результативных передач в 34 матчах за «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 48 миллионов евро.

24-летний Вернер забил за «Лейпциг» 27 мячей и отдал 12 результативных передачах в 36 матчах сезона-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 64 миллиона евро.