«Интер» пытался купить Месси в 2008 году

Экс-технический директор «Интера» Марко Бранка вспомнил, как миланцы пытались приобрести лидера «Барселоны» Лионеля Месси. На его счету шесть «Золотых мячей».

— Мы хотели его, но Лео не желал покидать «Барселону», — цитирует Libero Бранку. — Он был очень благодарен клубу. Деньги не всегда стоят на первом месте.

Победа в Лиге чемпионов? Мы подписывали злых игроков, которые были были отвергнуты своими предыдущими клубами.

Ибра сказал нам, что у него больше не было внутреннего спокойствия, необходимого для игры за клуб. Мы искали идеальное решение для всех. Появился Это'О.