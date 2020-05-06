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«Интер» пытается сбить цену на Мозеса

10:35

«Интер» пытается сбить цена на полузащитника «Челси» Виктора Мозеса, сообщает Calciomercato.

По информации источника, «нерадзурри» не против сохранить 29-летнего нигерийца, но не готовы платить за него 12 миллионов евро, а именно такую сумму за игрока требует лондонский клуб.

Мозес перешел в «Интер» зимой 2020 года на правах аренды до конца сезона-2019/20. На счету 29-летнего футболиста 1 результативная передача в 7 матчах за команду из Милана. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нигерийца в 6,8 миллиона евро.

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