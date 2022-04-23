«Интер» проявляет интерес Де Паулю. Игрок хочет покинуть «Атлетико»

Полузащитник Родриго Де Пауль летом может покинуть «Атлетико». Интерес к 27-летнему аргентинцу проявляет «Интер», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Де Пауль перешел в «Атлетико» из «Удинезе» в июле 2021 года. Испанский клуб заплатил за игрока почти 40 миллионов евро.

Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2026 года.

В этом сезоне Де Пауль провел 43 матча во всех турнирах, забив 2 гола и сделав столько же голевых передач.