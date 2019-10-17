Строгий Конте: специалист гонял игроков «Интера» под тропическим ливнем

«Интер» провел тренировку под сильным дождем. Видео с места события опубликовал официальный Twitter команды.

Ливень шел на протяжении всего занятия, однако главный тренер Антонио Конте не прекратил тренировочный процесс.

После 7 туров «Интер» занимает 2-е место с 18 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Ювентуса» миланцы отстают на 1 балл.