Строгий Конте: специалист гонял игроков «Интера» под тропическим ливнем
12:30
«Интер» провел тренировку под сильным дождем. Видео с места события опубликовал официальный Twitter команды.
Ливень шел на протяжении всего занятия, однако главный тренер Антонио Конте не прекратил тренировочный процесс.
После 7 туров «Интер» занимает 2-е место с 18 очками в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Ювентуса» миланцы отстают на 1 балл.
? | TRAINING— Inter (@Inter_en) October 15, 2019
Whatever the weather ??? pic.twitter.com/5vFIrYRaF4