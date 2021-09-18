«Интер» просматривали трех игроков в матче «Сассуоло» — «Торино»
Скауты «Интера» посетили матч 4-го тура чемпионата Италии между «Сассуоло» и «Торино» (0:1), сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, миланский клуб просматривал игру Глейсона Бремера из «Торино», а также Джакомо Распадори и Джанлуки Скамакки из «Сассуоло».
«Интер» рассматривал приобретение Распадори и Скамакки еще в летнее трансферное окно. Бремер может перейти в миланский клуб зимой.
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