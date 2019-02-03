"Интер" проиграл "Болонье"

"Интер" с минимальным счетом уступил "Болонье" в матче 22-го тура чемпионата Италии (0:1). Единственный гол на 22-й минуте забил нападающий Федерико Сантандер.

"Интер" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. "Болонья" с 17 баллами располагается на 18-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

"Интер" - "Болонья" - 0:1 (0:1)

Гол: Сантандер, 32.

"Интер": Ханданович, де Фрай, Седрик Суариш (Раноккиа, 79), Шкриньяр, Далберт, Наингголан (Жоау Мариу, 68), Брозович, Весино, Кандрева (Мартинес, 46), Перишич, Икарди.

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко (Гонсалес, 49), Поли, Сориано, Пульгар, Паласио (Крейчи, 74), Сантандер (Дестро, 87), Орсолини.

Предупреждения: Мбай, 40. Весино, 44. Данилу Ларанжейра, 64.

Судья: Паскуа.

03 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

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