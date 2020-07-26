«Интер» продолжает переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Алексису Санчесу

«Интер» все еще ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по нападающему Алексису Санчесу, заявил генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта. Он также подтвердил, что договоренности с «МЮ» пока не удается достигнуть, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Интер» настаивает на том, чтобы продлить аренду Санчеса до окончания розыгрыша Лиги Европы. «Нерадзурри» готовы даже выкупить футболиста на постоянную основу. Однако итальянцы пока не могут договориться с англичанами.

Аренда Санчеса в «Интере» рассчитана до начала августа. В нынешнем сезоне чилиец сыграл 19 матчей за «нерадзурри», записав на свой счет 3 гола и 9 результативных передач.