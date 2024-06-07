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Сегодня, 08:14

«Интер» продлит контракт с Бареллой

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже согласовали условия. Контракт с 27-летним итальянцем будет рассчитано до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Барелла провел 48 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Николо Барелла
ФК Интер (Интернационале)
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 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
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 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
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