«Интер» продлит контракт с Бареллой

Полузащитник «Интера» Николо Барелла продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, стороны уже согласовали условия. Контракт с 27-летним итальянцем будет рассчитано до 2029 года.

В сезоне-2023/24 Барелла провел 48 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.