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Сегодня, 20:58

«Интер» продлил контракт с Дензелом Дюмфрисом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Дензелом Дюмфрисом.

Новое соглашение с нидерландцем рассчитано до лета 2028 года.

Дюмфрис выступает за черно-синих с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 13 9 2 2 20-9 29
2
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
5
 Лацио 13 9 1 3 28-14 28
6
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 12 4 6 2 15-16 18
9
 Удинезе 13 5 2 6 16-19 17
10
 Эмполи 13 3 7 3 10-11 16
11
 Торино 13 4 3 6 16-19 15
12
 Рома 13 3 4 6 14-18 13
13
 Лечче 13 3 3 7 6-21 12
14
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
15
 Верона 13 4 0 9 17-32 12
16
 Кальяри 13 2 5 6 14-24 11
17
 Дженоа 13 2 5 6 11-24 11
18
 Комо 13 2 4 7 13-25 10
19
 Монца 13 1 6 6 11-16 9
20
 Венеция 13 2 2 9 11-22 8
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29.11 22:45
Кальяри – Верона
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Комо – Монца
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Милан – Эмполи
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Болонья – Венеция
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Удинезе – Дженоа
 - : -
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Парма – Лацио
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