«Интер» продлил контракт с Дензелом Дюмфрисом

«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Дензелом Дюмфрисом.

Новое соглашение с нидерландцем рассчитано до лета 2028 года.

Дюмфрис выступает за черно-синих с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.