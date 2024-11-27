«Интер» продлил контракт с Дензелом Дюмфрисом
«Интер» объявил о продлении контракта с защитником Дензелом Дюмфрисом.
Новое соглашение с нидерландцем рассчитано до лета 2028 года.
Дюмфрис выступает за черно-синих с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|13
|9
|2
|2
|20-9
|29
|
2
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
5
|Лацио
|13
|9
|1
|3
|28-14
|28
|
6
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|12
|4
|6
|2
|15-16
|18
|
9
|Удинезе
|13
|5
|2
|6
|16-19
|17
|
10
|Эмполи
|13
|3
|7
|3
|10-11
|16
|
11
|Торино
|13
|4
|3
|6
|16-19
|15
|
12
|Рома
|13
|3
|4
|6
|14-18
|13
|
13
|Лечче
|13
|3
|3
|7
|6-21
|12
|
14
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
15
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
16
|Кальяри
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
17
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
18
|Комо
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
19
|Монца
|13
|1
|6
|6
|11-16
|9
|
20
|Венеция
|13
|2
|2
|9
|11-22
|8
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|- : -
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|- : -
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|- : -
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|- : -
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|1.12
|20:00
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Валентино Лазаро
Торино
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|8
|1
|2
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