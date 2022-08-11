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«Интер» презентовал новую гостевую форму с элементами карты мира на футболке

Виктория Кравченко
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«Интер» презентовал новую гостевую форму с элементами карты мира на футболке.
Фото ФК «Интер»

«Интер» на официальном сайте представил новую выездную форму на сезон-2022/23. Основной цвет экипировки — морская волна.

На футболке нанесены карты мира. Таким образом клуб подчеркивает свою историческую открытость для людей со всего света.

В прошлом сезоне «Интер» занял второе место в чемпионате Италии и стал обладателем кубка страны. 13 августа миланцы в гостях сыграют с «Лечче», начало — в 21.45 мск.

ФК Интер (Интернационале)
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13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
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