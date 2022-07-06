«Интер» презентовал Лукаку под слова Шекспира

«Интер» на официальной странице в Twitter презентовал новичка Ромелу Лукаку. Миланский клуб подготовил видеоролик с участием игрока под словам Уильяма Шекспира.

«Спасибо Уильяму Шекспиру за слова. О, Ромелу, Ромелу, добро пожаловать домой», — подписала пресс-служба клуба видеоролик.

В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.