"Интер" прервал неудачную серию, обыграв "Парму"

"Интер" обыграл "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии - 1:0. Единственный мяч на 79-й минуте забил аргентинский форвард Латуаро Мартинес.
Миланцы прервали свою неудачную серию в чемпионате. Команда до этого не могла выиграть в трех турах подряд. "Интер" занимает третье место с 43-мя очками, опережая "Рому" и "Лацио" на 5 баллов.
Чемпионат Италии
Серия А
23-й тур
"Парма" - "Интер" - 0:1 (0:0)
Гол: Мартинес, 79.
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла, Куцка (Спрокати, 84), Скоццарелла (Штулац, 77), Жервинью, Силигарди (Бьябьяни, 58), Инглезе.
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Гальярдини, 88), Жоау Мариу (Мартинес, 77), Брозович, Весино, Перишич, Икарди (Седрик Суариш, 90+3).
Предупреждения: Весино, 37. Гальоло, 61. Наингголан, 85. Бьябьяни, 89.
Судья: Иррати.
9 февраля. Парма. Стадион "Ennio Tardini".