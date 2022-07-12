«Интер» представил игровую форму сезона-2022/23 с черными горизонтальными полосами на плечах

«Интер» представил основную игровую форму сезона-2022/23. На ней присутствуют черные горизонтальные полосы на плечах. Шорты и футбольные гетры при этом будут полностью черного цвета.

По словам пресс-служба клуба, форма вдохновлена историческими ценностями «нерадзурри».

В прошлом сезоне «Интер» занял второе место в чемпионате Италии и стал обладателем кубка страны.