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«Интер» представил игровую форму сезона-2022/23 с черными горизонтальными полосами на плечах

Руслан Минаев
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«Интер» представил основную игровую форму сезона-2022/23.
Фото ФК «Интер»

«Интер» представил основную игровую форму сезона-2022/23. На ней присутствуют черные горизонтальные полосы на плечах. Шорты и футбольные гетры при этом будут полностью черного цвета.

По словам пресс-служба клуба, форма вдохновлена историческими ценностями «нерадзурри».

В прошлом сезоне «Интер» занял второе место в чемпионате Италии и стал обладателем кубка страны.

ФК Интер (Интернационале)
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