«Интер» предложит новый контракт Хандановичу
«Интер» предложит новый контракт голкиперу Самиру Хандановичу, сообщает инсайдер Николо Скира. При этом руководство «нерадзурри» намерено сократить свою зарплатную ведомость.
Футболисту придется пойти на снижение зарплаты. «Нерадзурри» предложат 37-летнему словенцу 3,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
В этом сезоне голкипер провел 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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