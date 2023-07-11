«Интер» предложит «Челси» 30-35 миллионов евро за Лукаку
«Интер» намерены сделать новое предложение о трансфере форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, «нерадзурри» готовят предложение на сумму в 30-35 миллионов евро. Миланцы поддерживают постоянный контакт с агентом игрока, но сам бельгиец тоже должен поучаствовать в осуществлении сделки.
Ранее сообщалось, что «Челси» отклонил предложение «Интера» о переходе 30-летнего футболиста за 25 миллионов евро.
Сезон-2022/23 нападающий провел в «Интере» на правах аренды. Лукаку сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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14
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15
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16
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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Рома – Салернитана
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Болонья – Милан
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Эмполи – Верона
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Фрозиноне – Наполи
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Дженоа – Фиорентина
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Интер – Монца
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Лечче – Лацио
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Сассуоло – Аталанта
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Торино – Кальяри
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