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«Интер» предложил за Видаля 15 миллионов евро

15:46
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Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль находится в сфере интересов «Интера». Миланский клуб готов приобрести чилийского хавбека за 15 миллионов евро, однако каталонский клуб хочет получить не меньше 20 миллионов. Отмечается, что стороны продолжают переговоры, сообщает Sport.es.

«Барселона» готова продать чилийца в ближайшее время, так как не планирует продлевать с ним контракт, который истекает в июне 2021 года.

В текущем сезоне Видаль провел 31 матч за «Барселону» и забил шесть мячей при трех голевых передачах.

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