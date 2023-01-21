«Интер» предложил Смоллингу контракт до 2025 года
«Интер» предложил контракт защитнику «Ромы» Крису Смоллингу, сообщает инсайдер Николо Скира.
По его данным, «нерадзурри» хотят подписать с 33-летним англичанином соглашение до лета 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год — переход планируется осуществить летом, когда у игрока истечет контракт с «Ромой».
Ранее сообщалось об интересе к Смоллингу со стороны «Ювентуса».
В текущем сезоне защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|18
|15
|2
|1
|44-14
|47
|
2
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|
3
|Интер
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|
4
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|
5
|Аталанта
|18
|10
|4
|4
|34-20
|34
|
6
|Рома
|18
|10
|4
|4
|23-16
|34
|
7
|Удинезе
|18
|6
|7
|5
|26-21
|25
|
8
|Торино
|18
|6
|5
|7
|18-20
|23
|
9
|Фиорентина
|18
|6
|5
|7
|21-24
|23
|
10
|Ювентус
|18
|11
|4
|3
|27-12
|22
|
11
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|
12
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|
13
|Монца
|18
|6
|3
|9
|22-27
|21
|
14
|Лечче
|18
|4
|8
|6
|18-20
|20
|
15
|Специя
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Салернитана
|18
|4
|6
|8
|23-35
|18
|
17
|Сассуоло
|18
|4
|4
|10
|17-28
|16
|
18
|Верона
|18
|2
|3
|13
|15-31
|9
|
19
|Сампдория
|18
|2
|3
|13
|8-31
|9
|
20
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.01
|17:00
|
Верона – Лечче
|- : -
|21.01
|20:00
|
Салернитана – Наполи
|- : -
|21.01
|22:45
|
Фиорентина – Торино
|- : -
|22.01
|14:30
|
Сампдория – Удинезе
|- : -
|22.01
|17:00
|
Монца – Сассуоло
|- : -
|22.01
|20:00
|
Специя – Рома
|- : -
|22.01
|22:45
|
Ювентус – Аталанта
|- : -
|23.01
|20:30
|
Болонья – Кремонезе
|- : -
|23.01
|22:45
|
Интер – Эмполи
|- : -
|24.01
|22:45
|
Лацио – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|12
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|9
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|8
|1
|2
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|16
|1
|1
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|16
|1
|5
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