Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:36

«Интер» предложил Смоллингу контракт до 2025 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Интер» предложил контракт защитнику «Ромы» Крису Смоллингу, сообщает инсайдер Николо Скира.

По его данным, «нерадзурри» хотят подписать с 33-летним англичанином соглашение до лета 2025 года с зарплатой 3,5 миллиона евро в год — переход планируется осуществить летом, когда у игрока истечет контракт с «Ромой».

Ранее сообщалось об интересе к Смоллингу со стороны «Ювентуса».

В текущем сезоне защитник провел за римский клуб 24 матча во всех турнирах и забил 3 гола. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

Крис Смоллинг
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Рома
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Серия А: «Ювентус» — «Аталанта», «Лацио» — «Милан» и другие матчи 19-го тура
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
12
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
16
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости