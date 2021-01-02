«Интер» предложил Эриксена «Реалу» и «Атлетико»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, скорее всего, покинет команду в январе. Миланцы предлагали его «Реалу» и «Атлетико», но из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса, переход в одну из этих команд оценивается как маловероятный, сообщает Marca.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.