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«Интер» предложил Эриксена «Реалу» и «Атлетико»

21:04
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Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен, скорее всего, покинет команду в январе. Миланцы предлагали его «Реалу» и «Атлетико», но из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса, переход в одну из этих команд оценивается как маловероятный, сообщает Marca.

В сезоне-2020/21 Эриксен провел 12 матчей в составе «Интера» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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