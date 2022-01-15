«Интер» предложил Дибала контракт на пять лет

«Интер» претендует на нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство «нерадзурри» недавно связался с агентом игрока, чтобы обсудить детали возможной сделки. Команда из Милана хочет подписать игрока сборной Аргентины летом на правах свободного агента.

Миланский клуб предложит Дибала 5-летний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро за сезон плюс бонусы, а также крупный подписной бонус.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не повысит зарплату нападающему и предложит ему продлить соглашение на прежних условиях. При таком раскладе Дибала готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Дибала забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Ювентус». Контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.